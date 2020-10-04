У папы на руках: Бурак Озчивит поделился редким кадром с полуторагодовалым сыном Караном

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» редко публикует в Instagram семейные снимки с женой и маленьким сынишкой.

Не секрет, что Бурак Озчивит, как и любой другой мужчина, не привык распространяться о своей личной жизни. Кроме того, актер из турецкого сериала «Великолепный век» редко публикует в Instagram семейные снимки с женой и маленьким сынишкой. Однако не так давно возлюбленный Фахрийе Эвджен сделал исключение, чем немало порадовал верных почитателей.

На портретном фото Озчивит предстал с полуторагодовалым сынишкой Караном. Мальчик удобно расположился у отца на руках, отвернув голову от камеры. Таким образом удалось запечатлеть сына актера со спины. Стоит отметить, что личико своего крохи звездные родители широкой публике уже показывали.

Со своей будущей женой Бурак Озчивит познакомился на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». Как позже в интервью признался актер, он сразу обратил внимание на Фахрийе Эвджен, почувствовав, как между ними пронеслась искра, ставшая импульсом для начала серьезных отношений. Летом 2017 года влюбленные поженились, а спустя два года, обзавелись первенцем — сыном Караном.