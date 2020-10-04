«Для меня был шок, что он упал»: Яна Рудковская расстроилась из-за неудачного выступления сына

Продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что расстроилась из-за не самого удачного выступления на соревнованиях по фигурному катанию своего сына Саши по прозвищу Гном Гномыч.

«Он мог откататься лучше. Шел с хорошим запасом. У него самая сложная программа. Первый раз упал. Никогда не падал. Был очень уверен всегда в себе. Все напоминает Евгения. Для меня был шок, что он упал. Он подвернул ногу, ему больно было ступать. Он не испугался турнира. Соврал, когда его спросили журналисты, что все нормально. Потом мне сказал, что он мужчина, поэтому не стал говорить, что ему больно».

Яна Рудковская

Как отметила Рудковская, ее очень выручил давний друг поп-король Филипп Киркоров. «Он привез мазь из Греции. Мы ждали эту мазь. Если ты мама спортсмена, то надо поддерживать сына, что я и делаю. Зачем волноваться? Он увидит мое волнение и это будет ему мешать», — заявила Рудковская.

Напомним, что Саша Плющенко чуть ли не с пеленок профессионально занимается фигурным катанием. При этом он уже побеждал на престижных турнирах, обыгрывая ребят, которые старше его.