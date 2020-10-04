«Нервный тик»: Тодоренко рассказала о первом выступлении на «Ледниковом периоде»

Несколько месяцев назад Регина Тодоренко встала на коньки, чтобы принять участие в шоу «Ледниковый период». Ее напарником на льду стал олимпийский чемпион Роман Костомаров. А накануне пара откатала свой первый номер в рамках программы. Как призналась Тодоренко, перед выступлением она так волновалась, что пила валерьянку.

«По ночам я просыпалась от вздрагиваний рук и ног, а потом и вовсе нервный тик одолел мой правый глаз. Но мы справились, как могли, и я безумно рада результатам», — написала Тодоренко в своем Instagram.

При этом Регина отметила, что за два месяца из человека нельзя сделать фигуриста. В новом сезоне ледового шоу также появились: Ирина Пегова, Влад Топалов, Ольга Бузова и многие другие.

Ранее телеведущая вернулись в «Орел и Решка». Там ее напарником выступает Тимур Родригез.