«Вот это пресс! А ноги!»: Джованна Антонелли раззадорила Сеть фотографией в алом купальнике

Звезда «Клона» 44-летняя Джованна Антонелли запечатлелась со своими девятилетними дочками-близнецами Антонией и Софией на пляже. Актриса примерила алый купальник, продемонстрировав шикарную фигуру, которая ни капли не изменилась с годами.

«Вот это пресс! А ноги!», «Божественная красавица. С годами только очаровательнее!», «Наша Жади не меняется!», «Какая фигура! Почему нет ни грамма целлюлита? Я завидуююю», «Ооо, с таким животом только танец живота и танцевать», — пришли в восторг верные почитатели Джованны Антонелли.

Отметим, что многие запомнили бразильскую артистку по ее роли Жади в теленовелле «Клон», арабки, которая мастерски танцует перед своим возлюбленным Лукасом восточный танец, эффектно вращая бедрами. Недавно любимица публики показала в личном блоге, что не потеряла этот навык, повторив магнетические движения на камеру.