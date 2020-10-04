«Аж дыхание перехватило»: обнаженная Макеева позировала в одном полотенце

Анастасия Макеева поделилась откровенными снимками в своем Instagram. На них актриса продемонстрировала свежий загар, едва прикрывшись полотенцем. Судя по всему, экс-возлюбленная композитора Глеба Матвейчука долгое время была на солнце и решила воспользоваться пенкой для восстановления кожи. А у подписчиков спросила, что бы это могло быть.

Поклонники предлагали самые неожиданные варианты – от сахарной пудры до искусственного снега. Некоторые даже сравнили ее на этих фотографиях с Ким Кардашян.

«Просто нимфа», «Аж дыхание перехватило», «Ну, надо же!! Какие формы», «Бомбическая», «Пикантненько», «А зачем тут полотенце, можно было бы и без», «Ух, какая шаловливая», «Все мужчинки у ваших ног», — отметили фанаты.

Недавно Макеева улетела в Турцию, где проводит свой отпуск. 38-летняя актриса уже делилась с поклонниками фотографиями в бикини, показывая идеальную фигуру. Правда, для фанатов актрисы остается загадкой, с кем она проводит время на песчаных пляжах. Личную жизнь Макеева тщательно скрывает.