Навка пришла на «Ледниковый период» в костюме цвета фуксии и с прической «розетка»

Выбранный фигуристкой оттенок не сдает своих трендовых позиций в осенне-зимнем сезоне.

После четырехлетнего перерыва любимое многими шоу «Ледниковый период» возобновило свою работу. Ведущими проекта стали Алина Загитова и Алексей Ягудин, состав жюри по традиции возглавила Татьяна Тарасова. В числе судейской коллегии также оказалась и Татьяна Навка, которая решила в первом выпуске передачи запомниться ярким образом.

Олимпийская чемпионка предстала на Первом канале в костюме с жакетом цвета фуксии. Этот оттенок, по мнению Эвелины Хромченко, идет по большей части брюнеткам. А вот кокетливым блондинкам лучше держаться от него подальше, поскольку он может дискредитировать весь образ.

«Убийственный цвет, который иногда помогает женщинам идти вперед, напролом, оставляя все позади», — не менее эмоционально высказался о фуксии Александр Васильев на шоу «Модный приговор».

Между тем, оба эксперта заметили, что цвет в сезоне осень-зима остается очень актуальным.

Стоит отдельного внимания и прическа Навки – «розетка», которая популярна уже несколько сезонов подряд. Нередко звезды делают не один такой «калачик» из волос, а два.