«Дала по роже серьезно»: Бузова впечатлила Тарасову актерским мастерством на ледовом шоу

Ольга Бузова вошла в число участников шоу «Ледниковый период» на Первом канале и практически сразу стала одной из самых обсуждаемых героинь программы. Проект возобновился после четырехлетнего перерыва и первые четыре выпуска его организаторы решили не выгонять конкурсантов.

С Ольгой в паре оказался фигурист Дмитрий Соловьев. На ледовой арене они изобразили влюбленную пару, которая после бурной ссоры столь же эмоционально мирится. Несмотря на замечание Ильи Авербуха, который обратил внимание, что телеведущую в конце немного повело в сторону, артисты получили высокие оценки жюри. Средний балл – 11,52, техника – 5,72, артистизм – 5,80.

«Оценки очень хорошие для дальнейшей борьбы. Я не была, Оля, знакома с вашим творчеством, обязательно познакомлюсь. У вас были очень хорошие элементы. Оля как актриса очень хорошо проявилась, дала по роже серьезно тебе, Дима Причем она это поддерживала криком, это скандал. А скандал, любой, всегда смотрится очень хорошо», — заметила Татьяна Тарасова, председатель жюри.

Татьяна Навка тоже пришла в восторг от выступления Бузовой, отметив, что она популярна не зря – в ней бушует много энергии, которая проявилась на льду. Отметим, что до проекта Ольга Бузова никогда не пробовала стоять на коньках. Это ее первый в жизни опыт.