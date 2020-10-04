«От осинки не родятся апельсинки»: Тимати прокомментировал жалобы экс-возлюбленной на сына

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова некоторое время назад заявила, что больше никогда не будет выносить на обсуждение публики свою личную жизнь. Однако не выдержала и пожаловалась в Instagram на сложный нрав сына Ратмира от рэпера.

«Это ж надо быть таким характерным и требовательным. Как только я иду заниматься своими делами, сразу начинаются предъявы. Хватает меня за руку или впивается в ногу и просит не уходить… Рычит и кулаками бьет, если что-либо не нравится», — написала она.

Как оказалось, музыкант, хоть и разошелся с девушкой и переехал от нее и сына в дом, который начинал строить в качестве будущего семейного гнездышка, следит за ее жизнью в Сети. Он не смог пройти мимо этого поста и прокомментировал.

«От осинки не родятся апельсинки», — отметился Юнусов. «Весь в папочку», — подтвердила брюнетка.

Судя по этой миролюбивой переписке, экс-пара смогла сохранить дипломатические отношения даже после расставания.