«Он всегда был очень зажатый»: Зарубина призналась, что была влюблена в Серова

Певица Ольга Зарубина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что много лет назад была влюблена в музыканта Александра Серова. Впрочем, ее чувства к звезде в свое время остались без ответа.

«Вся женская половина страны страдала по Александру Серову. Я была в него влюблена. У него не было контакта со мной. Я была им всегда просто поражена. Всегда старалась ему подыграть, когда мы вместе пели. Он был очень зажатый. Видимо, очень волновался».

Ольга Зарубина

Как отметила Ольга Зарубина, она безумно рада за Серова, который стал дедом. Дочь звезды Мишель не так давно родила наследницу, которую назвала Мией. Зарубина и сама мечтает, как можно скорее стать бабушкой. «Моя дочь Кира вышла замуж. Так что Александр Малинин дедом тоже станет по любому», — заметила исполнительница.

Напомним, что Ольга Зарубина и Александр Малинин были вместе с 1983 по 1988 год. У них в барке родилась дочь Кира Евдокимова, которая уже много лет живет в США.