«Он хорошо говорит»: Гуляева заявила, что Гафт пошел на поправку после инсульта и раздает интервью

Вдова актера Вячеслава Невинного актриса Нина Гуляева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее коллега Валентин Гафт, перенесший обширный инсульт, пошел на поправку и сейчас неплохо себя чувствует.

«Я тут недавно звоню Гафту. Он мне говорит: «Приходи, я тут играю». Он хорошо говорит. Давал, например, моей внучке интервью к своему юбилею». Нина Гуляева

Жена Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова подтвердила, что ее муж хорошо сейчас себя чувствует. «У него все нормально со здоровьем». А вот говорить о объявившемся 48-летнем внебрачном сыне актера драматурге Вадиме Никитине, который живет в Бразилии, она не хочет. «Ой, умоляю вас», — заметила Остроумова и предпочла удалиться от прессы.

Ранее мать Никита Елена говорила, что ее сын от Гафта не собирается претендовать на его наследство. По ее словам, мужчине от звездного родственника, который о нем не желает знать, ничего не надо.