«Я иду в горку к своей победе. Все благодаря Наде»: внук Бабкиной без ума от бабушки

Десятилетний внук певицы Надежды Бабкиной — Георгий в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что без ума от своей бабушки. Он ее очень сильно любит и переживал, когда в марте этого года она лечилась от коронавируса.

«Я советовал Наде включить в репертуар песню с такими словами: «Вирус – гудбай. Вирус – прощай. Ты здесь чужой, в нашем театре. В нашем театре ты не нужен. В нашем театре должно быть только веселье, радость и смех. Нам ни к чему проблемы». Георгий Бабкин

Надо сказать, что внук Надежды Бабкиной умен не по годам. Он четко знает, чего хочет от этой жизни. «Я иду в горку наверх к своей победе. Это все благодаря Наде. Я тебя сильно люблю и передаю тебе большой привет», — сказал мальчик.

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Напомним, что у Надежды Бабкиной, кроме внука Георгия, есть еще две внучки – Вера и Марфа. Одной из них сейчас семь лет, а другой пять.