«Я тебе, конечно, верю»: Королева заменила Тарзана на сцене сыном

Знаменитую песню Рыбникова артистка исполнила на гастролях в дуэте с Архипом.

Наверное, многие помнят мелодичную композицию Алексея Рыбникова «Я тебе, конечно, верю» в исполнении Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана). Пара исполнила песню на Первом канале, очаровав зрителей искренностью своих чувств.

Однако теперь свою любовь на сцене знаменитой брюнетке показывает совсем другой родственник. Вместо стриптизера с певицей на гастроли отправился ее 18-летний сын Архип. Парень давно говорил, что мечтает о сольной карьере, и вот звездная родительница решила дать парню шанс. Знаменитый хит на концерте в Костроме с Королевой исполнил именно он.

«Я тебе, конечно, верю, мама», — трогательно спел юноша.

Отметим, что Наташе этот тур был необходим не только в качестве заработка. На сцене Королева смогла восстановиться душевно и зарядиться силами.