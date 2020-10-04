«Это классика жанра»: Шаляпин прокомментировал «драку» внучки Гурченко с Фрост

Как отметил музыкант, ему жаль, что эксплуатируется имя великой актрисы.

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ прокомментировал «драку» внучки Людмилы Гурченко 36-летней Елены Королевой с моделью 27-летней Ларой Фрост. Родственнице великой актрисы, как она утверждает, вывихнули челюсть.

«Это классика жанра. Если они это и придумали, то почему нет. Но мне не очень приятно от этой истории. Людмила Гурченко все-таки не Диана Шурыгина. Зачем эксплуатировать такое имя. Гурченко, как я думаю, хотела бы таких внуков, как я». Прохор Шаляпин

Интересно, что у Фрост и Королевой оказался один пиар-директор. Причем комментарии от девушек он готов предоставить только за 50 тысяч рублей. Сама Фрост в соцсетях так прокомментировала драку. «Появилось какое-то животное. Начала приставать к моему молодому человеку. Я ее не знала. Она меня еще пугает теперь полицией».

Напомним, что Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году. Ей было 75 лет.