«Задорнов играет в футбол с Галкиным»: дочь сатирика опубликовала кадры из домашнего архива

Единственная дочь Михаила Задорнова Елена много лет живет со своим мужем на Мальте. Однако почитатели таланта сатирика не упускают ее из вида, внимательно наблюдая за ее личным блогом.

На своей страничке 30-летняя девушка частенько публикует свои стихи, которые многим кажутся талантливыми. Кроме того, рассказывает о своей нынешней жизни и делится редкими архивными кадрами с папой, которые при жизни писателя не были известны широкой публике.

Вот и на этот раз Елена обнародовала фото, пусть и не лучшего качества, но не менее от этого ценные, которые показывают жизнь Михаила Задорнова. Этими кадрами наследница юмориста решила поздравить свою крестницу Николь Раутбард.