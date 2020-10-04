«Задорнов играет в футбол с Галкиным»: дочь сатирика опубликовала кадры из домашнего архива

Единственная дочь Михаила Задорнова Елена много лет живет со своим мужем на Мальте. Однако почитатели таланта сатирика не упускают ее из вида, внимательно наблюдая за ее личным блогом.
На своей страничке 30-летняя девушка частенько публикует свои стихи, которые многим кажутся талантливыми. Кроме того, рассказывает о своей нынешней жизни и делится редкими архивными кадрами с папой, которые при жизни писателя не были известны широкой публике.
Вот и на этот раз Елена обнародовала фото, пусть и не лучшего качества, но не менее от этого ценные, которые показывают жизнь Михаила Задорнова. Этими кадрами наследница юмориста решила поздравить свою крестницу Николь Раутбард.
«Никошик! Дорогая и любимая моя крестная доченька! Столько всего хочется тебе пожелать в твой день рождения! Ты потрясающая! Наши папы нами гордятся! Люблю тебя безмерно! И сам Задорнов на первой фотографии (где ты у меня на ручках) играет в волейбол с Галкиным на заднем плане, так что все у тебя в жизни будет хорошо! Даже больше! Люблю!» — подписала она снимок.