«У нее с отцом были натянутые отношения»: возлюбленный дочери Конкина высказался об актере

Возлюбленный 32-летней Софии Конкиной Михаил Серов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о смерти любимой женщины и о ее легендарном отце, сыгравшем Володю Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя».

«Может она и пошла в бассейн пьяной. Я с ней не был в тот момент, поэтому не могу на сто процентов что-то утверждать. Я с ней не пил в тот вечер. Вот я, например, вообще не пью. А ей нравилось. Я старался ее от этого воздерживать. У меня получалось, но не всегда».

Михаил Серов

Как отметил Серов, родственники Софии к нему не очень позитивно отнеслись. «Мы стали с ней снимать квартиру за 60 тысяч рублей. Я не хотел знакомиться с ее отцом. Она не настаивала. У них были натянутые отношения. Дочь Софии без отца давно осталась. Там что-то связано с тюрьмой. Где он – никто не знает. Фитнес-клуб в ее смерти, конечно, не виноват. Это все глупости. Так можно и меня обвинить. Если бы не я, то она не пошла в этот бассейн», — заявил Михаил Серов.

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Напомним, что дочь Владимира Конкина утонула в бассейне фитнес-центра. При этом незадолго до похода в спортивное учреждение она употребляла алкоголь.