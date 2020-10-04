Брежнева в силуэтном платье с открытой спиной устроила танцы на морском побережье

Вера Брежнева после выхода из самоизоляции выпускает один хит за другим. После ее «Вечериночки» с Монатиком последовала «Сестра». Сейчас послушать ее можно на многих интернет-ресурсах. А вот каким будет клип – пока неизвестно. Правда небольшую затравочку в личном блоге певица все-таки сделала.

В Instagram она обнародовала видео, на котором танцует под собственную песню на фоне морского побережья. Артистка примерила черное силуэтное платье с открытой спиной.

«Представила, если бы у меня была #sestra-близняшка», — подписала видео Брежнева.