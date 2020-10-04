«Как мы близки»: Арзамасова поделилась редким фото своей красавицы-мамы

На архивном снимке запечатлена ее родительница в том же возрасте, что и Елизавета.

Елизавета Арзамасова недавно побывала в Туапсе, приняв участие в одном из телевизионных проектов. Здесь она пообщалась со своей мамой Юлией, которая оказалась редкой красавицей.

В личном блоге избранница Ильи Авербуха опубликовала редкое фото родительницы, на котором она запечатлена еще в молодости.

«Была у мамы и не смогла оторваться от этой маминой фотографии. Ровно 25 лет назад моей маме было 25. Как мне сегодня. Я рассматриваю эти снимки из другой, неизвестной мне, реальности и думаю, как мы близки и как мы далеки», — написала звезда «Папиных дочек» в личном блоге.

Фолловеры артистки бурно отреагировали на ее пост, многие обратили внимание на привлекательную внешность Юлии Арзамасавой.