«Как мы близки»: Арзамасова поделилась редким фото своей красавицы-мамы

Елизавета Арзамасова недавно побывала в Туапсе, приняв участие в одном из телевизионных проектов. Здесь она пообщалась со своей мамой Юлией, которая оказалась редкой красавицей.
В личном блоге избранница Ильи Авербуха опубликовала редкое фото родительницы, на котором она запечатлена еще в молодости.
«Была у мамы и не смогла оторваться от этой маминой фотографии. Ровно 25 лет назад моей маме было 25. Как мне сегодня. Я рассматриваю эти снимки из другой, неизвестной мне, реальности и думаю, как мы близки и как мы далеки», — написала звезда «Папиных дочек» в личном блоге.
Фолловеры артистки бурно отреагировали на ее пост, многие обратили внимание на привлекательную внешность Юлии Арзамасавой.
«Бомбическая красавица ваша мама!», «Волосы шикарные, как у вас!», «Какая романтическая фотография, очень одухотворенное лицо у мамы», «Боже, какая красавица, Лиза, у вас мама», «Фантастическая Юля… Потрясает то, что она совершенно не изменилась! Не шучу и не льщу, просто волшебство», — заметили почитатели актрисы в комментариях.