Бузова на фоне разговоров о ссоре с Манукяном, поделилась трогательным видео с бойфрендом

В Сети долгое время не утихали разговоры о ссоре Ольги Бузовой с ее парнем Давидом Манукяном (Давой). Девушка спровоцировала эти обсуждения тем, что удалила все их совместные фото из своего блога, а также перестала делать с ним stories в личном профиле. Кроме того, на светских тусовках ребята стали появляться отдельно.

Блогер же начал неожиданно жаловаться в Сети на тяжелое душевное состояние, а потом и вовсе зачем-то публично заявил, что готов стать отцом. Поклонники не на шутку распереживались за свою любимую пару, к счастью, пока все обошлось – чета или помирилась, или не ссорилась вовсе.

В личном блоге Ольга опубликовал несколько трогательных видео с Давидом, который дарит ей цветы после ее выхода на сцену в шоу «Ледниковый период». А потом влюбленные вместе смотрят программу, мило воркуя.