«Красотулька!»: большеглазая дочь Реввы в припыленно-розовом платье восхитила стилиста Пугачевой

Александр Ревва вот уже 13 лет официально женат на своей возлюбленной Анжелике, хотя свадьбу они отмечают ежегодно, каждый раз заново проходя церемонию в нарядах и повторяя слова клятвы.
Пара воспитывает очаровательных дочерей – Алису и Амели, которые растут невероятно хорошенькими, радуя родителей и поклонников. Старшая наследница появилась на свет в 2007 году, а через 6 лет – младшая. Ее фото сейчас бурно обсуждается в Сети – многие поклонники и звездные друзья семьи в восторге от милой внешности малышки и ее больших глаз.
«Красотулька!» — восхитился ребенком стилист Аллы Пугачевой и других известных личностей Игорь Гуляев.
«Куколка!» — пришла в восторг популярная создательница ювелирного бренда Яна Расковалова.
«Такая русалочка на фото. Прелесть», «Глаза Ангела», «Какая принцесса», «Боже, какая милашка», «Очень красивая девочка!» — прокомментировали кадр фолловеры.