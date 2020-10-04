Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь
Видео
«Жизнь других» в Дании: в школах не задают «домашку», а в армию попадают,…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Красотулька!»: большеглазая дочь Реввы в припыленно-розовом платье восхитила стилиста Пугачевой

Игорь Гуляев не смог сдержать эмоций, увидев фотографию девочки в Сети.

«Красотулька!»: большеглазая дочь Реввы в припыленно-розовом платье восхитила стилиста Пугачевой
Александр Ревва. Фото Global look press.

Александр Ревва вот уже 13 лет официально женат на своей возлюбленной Анжелике, хотя свадьбу они отмечают ежегодно, каждый раз заново проходя церемонию в нарядах и повторяя слова клятвы.

Пара воспитывает очаровательных дочерей – Алису и Амели, которые растут невероятно хорошенькими, радуя родителей и поклонников. Старшая наследница появилась на свет в 2007 году, а через 6 лет – младшая. Ее фото сейчас бурно обсуждается в Сети – многие поклонники и звездные друзья семьи в восторге от милой внешности малышки и ее больших глаз.

«Красотулька!» — восхитился ребенком стилист Аллы Пугачевой и других известных личностей Игорь Гуляев.

«Куколка!» — пришла в восторг популярная создательница ювелирного бренда Яна Расковалова.

«Такая русалочка на фото. Прелесть», «Глаза Ангела», «Какая принцесса», «Боже, какая милашка», «Очень красивая девочка!» — прокомментировали кадр фолловеры.

Тэги

Александр РевваАмели РевваАнжелика РевваРевва новостиРевва семья