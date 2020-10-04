«Красотулька!»: большеглазая дочь Реввы в припыленно-розовом платье восхитила стилиста Пугачевой

Александр Ревва вот уже 13 лет официально женат на своей возлюбленной Анжелике, хотя свадьбу они отмечают ежегодно, каждый раз заново проходя церемонию в нарядах и повторяя слова клятвы.

Пара воспитывает очаровательных дочерей – Алису и Амели, которые растут невероятно хорошенькими, радуя родителей и поклонников. Старшая наследница появилась на свет в 2007 году, а через 6 лет – младшая. Ее фото сейчас бурно обсуждается в Сети – многие поклонники и звездные друзья семьи в восторге от милой внешности малышки и ее больших глаз.

«Красотулька!» — восхитился ребенком стилист Аллы Пугачевой и других известных личностей Игорь Гуляев. «Куколка!» — пришла в восторг популярная создательница ювелирного бренда Яна Расковалова.