«С любовью!»: Орбакайте в костюме винного цвета прокатилась на корабле с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте не скрывает, что живет на две страны. Переехать в США навсегда дочка Аллы Пугачевой не решается в силу любви к родине. Кроме того, она играет в театре в Москве, дает концерты и участвует в разных шоу. Минувший карантин артистка провела дома, но потом снова улетела в Америку. Она отдохнула с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в Майами. Теперь они находятся в Нью-Йорке, где восьмилетняя внучка Примадонны пошла в школу.

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Свободное время Орбакайте посвящает родным. Она с радостью делится кадрами, на которых то наслаждается панорамным видом на город с самой высокой смотровой площадки, то катается на лодках в Бруклине. 3 октября, в субботу, артистка устроила водную прогулку. Она поделилась видео, на котором позирует в спортивном костюме винного цвета с подросшей наследницей. Они сидели на борту морского судна и наслаждались потрясающим видом на статую Свободы.

«С ветерком, с семьей, с любовью!» — написала звезда.

Также рядом с ними был Земцов. Сначала он обнял дочку, а потом уже Клавдия обняла маму. Они продемонстрировали настоящую семейную идиллию. «Такие хорошие…. На свободе», «Какие славные!», «Красотки», «Ну очень красивая семья», «Какие вы классные», «Лучшие моменты в жизни», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Кристина 15 лет счастлива с бизнесменом. От прошлых отношений у нее сын Никита Пресняков, а также сын Дени Байсаров.