«Нет ничего вкуснее»: Брухунова побаловала Петросяна домашним пирогом с курицей

Татьяна Брухунова признавалась, что не считает себя блогером. Однако, девушка очень активно и увлеченно ведет свой микроблог, в котором уже прослеживается определенная концепция, что ей можно смело верифицировать страничку. В Instagram пятая жена Евгения Петросяна регулярно делится с подписчиками фотографиями своих нарядов, снимает распаковки посылок после онлайн-шопинга, а также публикует кулинарные рецепты.

На этот раз Брухунова решила порадовать мужа домашней выпечкой. Девушка приготовила пирог с курицей в духовке, снимки которого разбудили аппетит у многих ее фолловеров.

«Нет ничего вкуснее домашнего пирога», — подписала вкусные фото Брухунова.

«Таня! Вам нужно кондитерскую открывать! Зная ваш вкус, это будет самое уютное место столицы», «Я очень люблю заливные пироги.. Просты в приготовлении, начинки разные, не нужно заморачиваться», «Действительно, нет ничего вкуснее домашней выпечки», «Как всегда, очень аппетитно», — комментируют подписчики.

По многочисленным просьбам подписчиц жена Петросяна дала рецепт заливного пирога. На тесто нужно 350 гр сметаны, 400 гр кефира, 5 куриных яиц, 400 гр муки, по чайной ложке сахара, соли, соды. Одну часть теста нужно вылить на дно глубокой формы, выложить кусочки куриного мяса, и залить второй частью теста. Время запекания – 40 минут при 180 градусах.