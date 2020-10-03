«Как вы ее удержали?»: Стриженова на рыбалке поймала огромного осетра

Телеведущая похвасталась солидным уловом, который тут же отпустила назад.

Выходные телеведущая Екатерина Стриженова решила провести активно. Звезда экрана отправилась на рыбалку вместе с семьей и друзьями. И удача звезде улыбнулась – Стриженова поймала огромного осетра.

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Телеведущая сняла на видео свой солидный улов – она еле смогла удержать солидную рыбку. Запечатлевшись с ним на память, Стриженова отпустила назад осетра, который, радостно нырнув в свою стихию, обильно обрызгал теледиву.

«Вот так добрые дела делаются», — засмеялась от неожиданного потока воды Стриженова.

Поклонники с восторгом и удивлением принялись комментировать видео. Многие заметили, что телеведущая поступила благородно, отпустив рыбу.

«Ну, класс, а желание загадали?», «Даааа, действительно добрые дела», «Круто», «Как вы ее удержали?», «Какая вы молодец, что пожалели такую рыбку», «Рыбка солидная», «Рыба по гороскопу отпускает рыбу», «Да, красавец!», — написали фолловеры.

Кстати, многие звезды шоу-бизнеса любят отдыхать на рыбалке. Например, не так давно своим уловом хвасталась певица Ирина Дубцова.