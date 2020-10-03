Участник новой «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс не видит конкурентов на проекте

На телеканале ТНТ стартовал 21-й сезон популярного телепроекта «Битва экстрасенсов». Одним из ярких и заметных участников стал Олег Шепс, младший брат победителя 14-й «Битвы». Молодой человек рассказал, что долгое время родные и близкие отговаривали его от намерения появиться на программе. И только когда он почувствовал в себе силы и по-настоящему оказался готов к вызовам, он решился на этот шаг.

Шепс-младший – достаточно разносторонний и увлеченный человек. Он занимается музыкой, увлекается живописью, но и это не все – в интервью порталу StarHit маг отметил, что ему есть чем удивлять. Что касается участия в проекте, для Олега главное – это помогать людям, и это для него важнее, чем мысли о победе на шоу.

«Битва экстрасенсов», хоть и называется «битвой», но это отнюдь не то место, где нужно мериться «волшебными палочками», — считает молодой человек. И подчеркивает: «Если ты осознаешь, что в твоих силах изменить жизнь людей, которые обращаются в эту программу иногда с последней надеждой на спасение, можешь ли ты вообще думать о какой-то конкуренции?».

Со старшим братом Олег тоже не намерен конкурировать. Он отмечает, что Александр для него всегда был примером — он многому у него учился.

Кстати, несмотря на разногласия в зрительском мнении, ведущим нового сезона остался Марат Башаров. Он признавался, что для него это было невероятно важно, и очень долго ждал приглашения.