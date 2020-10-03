Домашний стиль: беременная Подольская в платье на запах с цветочным принтом приготовила ужин

Певица показала, как легко можно запечь индейку на всю семью.

Певица Наталья Подольская наслаждается счастливым периодом – звезда носит под сердцем малыша, который станет вторым в их с Владимиром Пресняковым семье. Но девушка не предпочитает проводить это «особенное» время активно – встречается с подругами, ездит на шопинг, хлопочет по дому. И у себя в Instagram артистка показала, что решила приготовить на семейный ужин.

Облачившись в домашнее платье с цветочным принтом на запах, артистка вооружилась полуфабрикатами – она решила приготовить индейку с картофелем. Весь процесс звезда сняла на видео, которым поделилась с поклонниками.

Облегчить задачу по приготовлению вкусного блюда Подольская решила, отдав предпочтение мясу в специальном пакете. Такая индейка, по заверениям девушки, готовится быстро и получается сочной, так как уже пропитана маринадом. Остается только добавить овощи – Подольская выпекла картофель, — и ужин готов.