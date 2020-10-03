«Сил тебе и вдохновения»: Арзамасова обратилась к Авербуху в день старта «Ледникового периода»

Актриса Лиза Арзамасова в Instagram обратилась к своему возлюбленному хореографу Илье Авербуху, который старше ее на 21 год. Она отметила, что совсем скоро зрители увидят первые номера участников шоу «Ледниковый период». Звезда пожелала удачи всей команде, кто делал этот сложный проект.

«Илья Авербух – сил тебе и вдохновения. По себе знаю, как невероятно интересно и увлекательно — участие в таком большом ледовом проекте. До сих пор испытываю огромное чувство благодарности за все то, чему меня научили на льду!» Лиза Арзамасова

Как сказала Арзамасова, десять лет назад она сама участвовал в проекте. Причем раньше актриса никогда даже коньки не надевала. Также она разместила снимок со своим тогдашним партнером Максимом Стависким. По ее словам, учиться новому – это огромная привилегия и удовольствие.

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Напомним, что в шоу «Ледниковый период» участвуют звезды шоу-бизнеса. Они выступают в парах с известными фигуристами прошлых лет, которые уже завершили свои профессиональные карьеры.