«Воевать с насекомыми неинтересно»: жена Джигарханяна высказалась о Цымбалюк-Романовской

Как отметила Татьяна Власова, она никогда не произносит в присутствии мужа имя пианистки.

Жена актера Армена Джигарханяна, которому исполнилось 85 лет, Татьяна Власова заявила, что никогда в присутствии мужа не произносит имя его прежней супруги пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Они в общении избегают тем, связанных с этой личностью.

Как заметила Власова, она никогда не простит пианистку и то, что она причинила их семье. По словам женщины, Цымбалюк-Романовская испортила им жизнь. Особенно в последние годы, но ей, как она уверена, рано или поздно воздастся по заслугам.

«Воевать с вредными насекомыми мне неинтересно. Хорошо, у меня гены хорошие, мама 100 лет прожила. Я закаленная во всех смыслах, родилась в Сибири, по снегу бегала, ледяные сосульки жевала». Татьяна Власова

Напомним, что Татьяна Власова вернулась к Армену Джигарханяну и сейчас за ним присматривает. Ранее женщина жила в Америке, сообщает «СтарХит».