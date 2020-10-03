«Остановите его!»: Тимати может стать новым героем шоу «Холостяк»

Поклонники рэпера Тимати в Instagram выразили уверенность, что музыкант станет новым героем шоу «Холостяк». Под интригующим постом музыканта с надписью «30.10.2020» появилось огромное количество сообщений, в которых фанаты сватают его на проект.

«Остановите его! Только не «Холостяк», «Для них Тимати слишком жирно. К ним только приходят музыканты уровня Егора Крида», «После историй с двумя девушками, которым ума хватило родить от него детей без нормальных семей — я бы на месте участниц этого «Холостяка» сильно расстроилась, увидев героя сезона», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что Тимати недавно расстался с матерью своего сына Ратмира, которому нет еще и годика, моделью Анастасией Решетовой. Сейчас он одинок и, возможно, хочет познакомиться.

Напомним, что шоу «Холостяк» — одно из самых популярных реалити-проектов в мире. У него огромная армия поклонников.