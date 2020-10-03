«В запальчивости могу и посуду побить»: Татьяна Кравченко сравнила себя с Валюхой из «Сватов»

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram сравнила себя со своей героиней из фильма «Сваты» Валентиной Будько. Отметим, что именно эта роль прославила актрису на всю страну.

«Я разная. От моей Валюхи не так уж и много у меня. Многие думают, что я всегда веселая, задорная, боевая. Может, конечно, и боевая. Если что, то и пошуметь могу! В запальчивости могу и посуду побить. Особенно, когда молодая была. Сейчас уже научилась сдерживаться. Разная я…» Татьяна Кравченко

«Разная. Тем и прекрасна. Мы любим и ценим ваше творчество», «Вы просто супер. Любим вас сильно», «Мы все разные, да и ситуации разные. Но вот глянешь на Валюху, вспомнишь ее слова и как-то шагать по жизни легче. С юмором всегда легче, что толку ныть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что съемки седьмой части сериала «Сваты» продолжатся только в 2021 году. Планы режиссерам спутала пандемия коронавируса. На данный момент отснято часть материала. В феврале этого года съемки проходили в Белоруссии, а в мае они уже не были продолжены из-за неблагополучной ситуации с распространением инфекции.