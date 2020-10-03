Андрей Рожков из «Уральских пельменей» в образе арабского шейха позвал замуж Илану Юрьеву

Юморист Андрей Рожков из «Уральских пельменей» в Instagram разместил забавный ролик. На кадрах он предстал перед подписчиками в образе арабского шейха. При этом шоумен позвал замуж свою коллегу по шоу Илану Юрьеву.

«Приехал в Москву, нашел женщину красивую. Я не знаю, можно взять ее в жены. Оцените. Молодая, красивая, хорошая. У меня таких три».

Андрей Рожков

Ниже под записью он сделал подпись. «Будьте бдительны! В Москве сексуально орудует арабский шейх. Всем девушкам хороших женихов, а остальным хорошего настроения!»

Напомним, что юмористы из «Уральских пельменей» из-за пандемии в течение полугода не имели возможности выступать. Сейчас, к счастью, они постепенно возвращаются к гастрольной и концертной деятельности.

Добавим, что Андрей Рожков и его коллега Вячеслав Мясников выступают отдельно от основного коллектива. Их шоу носит название «Ваши пельмени». В то же время во время съемок для канала СТС она присоединяются к составу команды.