Алла Пугачева предложила финансовую помощь перенесшему инсульт Борису Моисееву

Как отметил концертный директор звезды Сергей Горох, от денег Примадонны они с музыкантом отказались.

Певица Алла Пугачева несколько дней назад набрала номер своего давнего друга и товарища музыканта Бориса Моисеева. До нее дошли слухи, что у певца не все гладко со здоровьем. Примадонна хотела помочь деньгами перенесшему около десяти лет назад инсульт исполнителю.

Как отметил концертный директор исполнителя Сергей Горох, он и его подопечный от помощи Примадонны любезно отказались.

«В ней нет необходимости — Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое». Сергей Горох

Напомним, что за последнее время прошло сразу несколько новостей о якобы печальном состоянии здоровья Бориса Моисеева. К примеру, модель и певица Алена Кравец недавно сказала, что исполнитель совсем плох и его дни сочтены. Как заметил Горох, Борис Моисеев с Аленой Кравец даже не знаком. В то же время он видит ее в скандальных передачах, поэтому напрашиваются соответствующие выводы. Горох пожелал Кравец здоровья и посоветовал больше заниматься собой, а не сплетнями, сообщает «Пятый канал».