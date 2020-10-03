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«Бухнулся на колени»: Бабкина вспомнила, как Мерзликин выпрашивал роль в «Калине красной»

Как отметила певица, написавший это произведение Василий Шукшин был невероятно разносторонним человеком.

«Бухнулся на колени»: Бабкина вспомнила, как Мерзликин выпрашивал роль в «Калине красной»
Надежда Бабкина. Фото: Globallookpress.com

Певица Надежда Бабкина в Instagram поведала смешную историю, как актер Андрей Мерзликин выпрашивал у нее роль в спектакле «Калина красная». По словам звездной исполнительницы, написавший это произведение Василий Шукшин – невероятно разносторонний человек.

Главную женскую роль, по словам Бабкиной, она сразу же решила доверить дочери Шукшина Марии. На роль Егора Прокудина выбрали Андрея Мерзликина. Через два месяца выяснилось, что актер собрался на съемки какого-то фильма и принять участие в спектакле не сможет. Он решил, что ранее Бабкина его просто решила разыграть и не отнесся серьезно к ее словам.

Однако через какое-то время Мерзликин уже сам стал выпрашивать роль. Это случилось после его разговора в Марией Шукшиной.

«Андрей приехал в театр, бухнулся передо мной на колени и сказал: «Надя, прости меня, пожалуйста! Я мечтаю сыграть роль Прокудина, никому другому ее не отдавайте!»

Надежда Бабкина

Отметим, что ближайшие спектакли «Калины красной» в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной пройдут 31 октября и 1 ноября.

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