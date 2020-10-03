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«В первом номере целовался»: Тодоренко рассказала о романтических отношениях Топалова и Ильиных

Как отметила ведущая, главное, чтобы все было красиво, но оставалось только на льду.

«В первом номере целовался»: Тодоренко рассказала о романтических отношениях Топалова и Ильиных
Регина Тодоренко. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что во время шоу «Ледниковый период» ее муж музыкант Влад Топалов целовался со своей партнершей по шоу олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных.

«Влад, например, со своей партнершей в первом номере целовался. Помню, пришел домой и робко говорит: «Там наметили поцелуй, ну как бы не совсем поцелуй, мы щеками касаемся и немного уголками губ».

Регина Тодоренко

Как заметила Тодоренко, она спокойно отреагировала на это. Сказала мужу, что должно получиться классно. Позже они с сыном смотрели этот «номер с поцелуем». При этом наследник звезд Майкл кричал: «Папа, тетя!»

По словам Тодоренко, она не видит ничего страшного в таком отношении Топалова и Ильиных. В то же время телеведущая программы «Орел и решка» подчеркнула: для нее главное, чтобы подобная «страсть» оставалась только на льду, а не за его пределами, сообщает peopletalk.ru.

Напомним, что в Instagram Влада Топалова фотографии с Еленой Ильиных появляются чаще, чем с любимой женой. Это порождает слухи, что у звезд бурный роман.

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