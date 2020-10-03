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«Боролись друг против друга»: фигуристка Паненкова высказалась о конфликте Загитовой и Медведевой

Как отметила 17-летняя девушка, в плане общения между звездами все было нормально.

«Боролись друг против друга»: фигуристка Паненкова высказалась о конфликте Загитовой и Медведевой
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Семнадцатилетняя российская фигуристка Дарья Паненкова, которая месяц назад завершила свою профессиональную карьеру, прокомментировала слухи о конфликте между золотым и серебряным призерами Олимпиады в корейском Пхенчхане Алиной Загитовой и Евгением Медведевой.

«В плане общения между ними все было нормально, они разговаривали. Но когда выходили на лед, то боролись друг против друга, старались сделать элементы лучше, чем другая. Это нормально. Но я не замечала, чтобы у них были плохие отношения».

Дарья Паненкова

Как заметила Паненкова, сейчас Алина Загитова поддерживает форму и завершать карьеру не планирует. Она появляется на льду. Делает она это между учебой и съемками в проекте «Ледниковый период», который стартует на Первом канале, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что недавно Евгения Медведева вернулась в группу к Этери Тутберидзе. Теперь они снова с Загитовой, что называется, плывут в одной лодке. Ранее у девушек были достаточно натянутые отношения. Известно, что Медведева просила своего тренера Этери Тутберидзе попридержать Загитову на год в юниорках, но наставница не пошла на такой шаг.

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