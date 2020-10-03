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Гагарина «с любимым кавалером» сходила на спектакль Молочникова во Дворец на Яузе

Как отметила певица, особенно она была впечатлена игрой актрисы Екатерины Варнавы.

Гагарина «с любимым кавалером» сходила на спектакль Молочникова во Дворец на Яузе
Полина Гагарина. Фото: Globallookpress.com

Певица Полина Гагарина в Instagram поделилась снимком со своим двенадцатилетним сыном от брака с актером Петром Кисловым Андреем. Надо отметить, что мальчик уже перерос свою знаменитую мать, несмотря на юный возраст. Фотографию Гагарина с наследником сделали на ступеньках у входа во Дворец на Яузе.

«Сходили с моим любимым кавалером на спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир»! Всех поздравляю с долгожданной премьерой! Особенно, Екатерину Варнаву! Блистай, ты взрываешь!»

Полина Гагарина

В комментариях у Гагариной отметилась и сама Екатерина Варнава. «Моя любимая Пося. Спасибо тебе», «Какой у вас уже большой и взрослый сын. Вы с ним словно брат и сестра», «Полина, вы просто потрясающая мама», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад Полина Гагарина рассталась со своим мужем модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Сейчас сердце звездной исполнительницы, судя по всему, свободно.

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