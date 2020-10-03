Гагарина «с любимым кавалером» сходила на спектакль Молочникова во Дворец на Яузе

Как отметила певица, особенно она была впечатлена игрой актрисы Екатерины Варнавы.

Певица Полина Гагарина в Instagram поделилась снимком со своим двенадцатилетним сыном от брака с актером Петром Кисловым Андреем. Надо отметить, что мальчик уже перерос свою знаменитую мать, несмотря на юный возраст. Фотографию Гагарина с наследником сделали на ступеньках у входа во Дворец на Яузе.

«Сходили с моим любимым кавалером на спектакль Александра Молочникова «Бульба. Пир»! Всех поздравляю с долгожданной премьерой! Особенно, Екатерину Варнаву! Блистай, ты взрываешь!» Полина Гагарина

В комментариях у Гагариной отметилась и сама Екатерина Варнава. «Моя любимая Пося. Спасибо тебе», «Какой у вас уже большой и взрослый сын. Вы с ним словно брат и сестра», «Полина, вы просто потрясающая мама», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад Полина Гагарина рассталась со своим мужем модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Сейчас сердце звездной исполнительницы, судя по всему, свободно.