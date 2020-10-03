Шифрин поделился уникальным кадром с Пугачевой и Киркоровым времен их совместной жизни

Юморист почтил память своего друга звукорежиссера Александра Кальянова, который также запечатлен на фотографии.

Юморист Ефим Шифрин в Instagram разместил кадр, на котором можно увидеть Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву и ее четвертого мужа поп-короля Филиппа Киркорова. На снимке также запечатлен звукорежиссер и певец Александр Кальянов, который ушел из жизни в возрасте 73 лет. Как известно, он был большим другом не только Шифрина, но и Примадонны.

«Что ж такое. Саша Кальянов. Покойся с миром, дорогой. Светлая память». Ефим Шифрин

«Светлая память Саше. Что за год такой», «Невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким Саши», «Светлый был человек. Очень жаль», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Кальянов порой приезжал в дом к юмористу Максиму Галкину и его жене в деревню Грязь. Кстати, Алла Пугачева на своей страничке в соцсетях ранее также выражала слова соболезнования в связи со смертью Александра Кальянова, которого она уважала.