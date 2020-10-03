«Рядом с ним я себя чувствовала ребенком»: Цымбалюк-Романовская высказалась о Джигарханяне

Пианистка и бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна, которому 3 октября исполнилось 85 лет, Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший муж давно болеет. При этом она считает, что сделала правильно, не решившись в свое время на ребенка от звезды.

«Мы были счастливой семьей. Рядом с ним я чувствовала себя ребенком».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Как заметила пианистка, она до сих пор не вычеркивает Джигарханяна из памяти. Рядом с ним она провела половину своей жизни. Когда они только познакомились, ей был всего 21 год. По словам Виталины Цымбалюк-Романовской, сейчас, к большому сожалению, Армен Джигарханян находится в состоянии деменции. Он не понимает, как она думает, что с ним происходит. Ее очень печалит этот факт, но сделать она ничего не может. Пианистку просто не подпускают к бывшему мужу, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что официально в браке Джигарханян и Цымбалюк-Романовская были чуть больше года. Актер позже обвинял бывшую жену в воровстве и даже подал на нее в суд.