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Солнцев поддержал Виторгана, который заявил о невозможности прожить на пенсию в 50 тысяч рублей

Как отметил бывший участник шоу «Дом-2», он полностью согласен с мнением народного артиста.

Солнцев поддержал Виторгана, который заявил о невозможности прожить на пенсию в 50 тысяч рублей
Рустам Солнцев. Фото: Globallookpress.com

Бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержал народного артиста Эммануила Виторгана.

«Я полностью согласен с народным артистом. Если недоволен народный артист, то что можно сказать о простых людях. При этом все знают, что у него есть бизнес с женой. Есть сын, который наверняка ему помогает. И при этом он жалуется. Что говорить тогда об обычных людях. У них 12 тысяч рублей пенсия, шесть из которых уходит на оплату услуг ЖКХ. Такая история по всей стране».

Рустам Солнцев

Как добавил Рустам Солнцев, он считает пенсии в России издевательством. «Такая страна огромная и такое нищенство кругом. А Виторгану я желаю счастья. Путь у него еще дети родятся», — заметил шоумен.

Ранее Эммануил Виторган озвучил размер своей пенсии. Она составляет 50 тысяч рублей, но народный артист сетовал, что этих денег на жизнь ему не хватает.

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