«И пусть весь мир подождет»: Меньщиков с ребенком на руках станцевал на своей свадьбе с Монах

Не так давно жена шоумена подарила ему дочь.

Шоумен и участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram поделился красивым кадром со своей свадьбы с Ангелиной Монах. На фотографии они танцуют медленный танец. При этом шоумен держит на руках их общую дочь. Пара безумно счастлива вместе.

«И пусть весь мир подождет». Степан Меньщиков

«Мне кажется, что нет более доказательств любви. Две женщины и их великий мужчина», «Ох, будет Степания из тебя, Степа, веревочки вить», «Красивая у вас семья. Геля – красивая и мудрая женщина. Мы желаем вашей семье безмерного счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Ангелина Монах подарила своему мужу дочь. Пара назвала наследницу Степанией. Некоторые фанаты, надо отметить, были удивлены такому странному выбору имени. У Степана Меньщикова, как известно, есть дочь от предыдущих отношений и сын, который хоть и не его родной, но он заботится о нем, как о своем.