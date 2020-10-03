Лидия Федосеева-Шукшина не смогла почтить память мужа-писателя из-за младшей дочери

Как рассказал продюсер Бари Алибасов, Ольга Шукшина поставила замки на все комнаты в квартире на улице Бочкова.

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram сообщил, что его жена актриса Лидия Федосеева-Шукшина не смогла попасть на Новодевичье кладбище, чтобы почтить память своего покойного мужа-писателя Василия Шукшина. Как известно, он ушел из жизни 2 октября 1974 года. На момент смерти ему было всего 45 лет.

«Сегодня день памяти Шукшина. Решили с Лидой почтить его память и съездить на Новодевичье. Но не тут-то было! Ее младшая дочь поставила замки на все комнаты на Бочкова. Оставила матери только отхожее место и кухню. На всех ТВ шоу она изображает из себя Агнца Божьего, а дома терроризирует мать!» Бари Алибасов

Ранее Бари Алибасов заявил, что собирается разводиться с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, она отписала на него одну из своих квартир, а затем пошла на попятную. Он был просто в бешенстве от такого странного поступка близкого и любимого человека.

Позже Алибасов сказал, что передумал разводиться. Они помирились с актрисой, которая очень переживала из-за их размолвки. При этом в ближайшее время квартира, вокруг которой возникла нездоровая ситуация, должна отойти в собственность Федосеевой-Шукшиной. В будущем она хочет подарить апартаменты сыновьям Марии Шукшиной, своей старшей дочери, Фоке и Фоме.