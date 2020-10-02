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«Они самые преданные»: телесваха Роза Сябитова не смогла выйти замуж и завела собак

Телеведущая призналась, что спутников искала себе на программе.

«Они самые преданные»: телесваха Роза Сябитова не смогла выйти замуж и завела собак
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza

Главная сваха страны Роза Сябитова была замужем дважды, но оба раза неудачно. Сейчас телеведущая живет сама, а точнее со своими любимыми питомцами. У нее три собаки разных пород. Во время сессии вопросов и ответов в личном микроблоге Сябитова сделала признание о личной жизни. Оказалось, что на программе «Давай поженимся» сваха дважды начинала крутить романы.

«Два раза и всегда неудачно. Поэтому завела собак», — написала Сябитова.

Роза Сябитова
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza

Один из романов случился с участником шоу в 2008 году. Все началось с того, что Юрий Андреев пришел на программу искать невесту, а попросил у Розы номер телефона. Позже они поженились, но брак распался.

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