«Они самые преданные»: телесваха Роза Сябитова не смогла выйти замуж и завела собак

Главная сваха страны Роза Сябитова была замужем дважды, но оба раза неудачно. Сейчас телеведущая живет сама, а точнее со своими любимыми питомцами. У нее три собаки разных пород. Во время сессии вопросов и ответов в личном микроблоге Сябитова сделала признание о личной жизни. Оказалось, что на программе «Давай поженимся» сваха дважды начинала крутить романы.

«Два раза и всегда неудачно. Поэтому завела собак», — написала Сябитова.

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Один из романов случился с участником шоу в 2008 году. Все началось с того, что Юрий Андреев пришел на программу искать невесту, а попросил у Розы номер телефона. Позже они поженились, но брак распался.