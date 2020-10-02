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«В душе мы все дети»: Пригожин показал «рассекающего» на самокате Фадеева

Продюсер продемонстрировал необычное умение, раскрыв новое хобби.

«В душе мы все дети»: Пригожин показал «рассекающего» на самокате Фадеева
Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Накануне продюсер Максим Фадеев упал с электросамоката и получил множественные травмы, в том числе и переломы ребер. Новомодное средство передвижения у музыканта появилось еще в прошлом году. Передвигался Фадеев на нем только по территории загородного поселка, но очень любил перепрыгивать на скорости через «лежачих полицейских». При этом пренебрегал средствами защиты – такими как шлем или налокотники. В больницу продюсера увезли на скорой помощи, оказали первую помощь и позже он рассказал о случившемся в своем Instagram. Сейчас Макс уже находится дома.

Скорейшего выздоровления Фадееву пожелал и муж певицы Валерии. Он опубликовал видеоролик, на котором продюсер, не сбрасывая скорости мчится на электросамокате.

«В душе мы все дети!! Дорогой Макс, выздоравливай скорее», подписал ролик Пригожин.

На днях Фадеев рассказал, что у него дома есть большая коллекция мечей и кинжалов.

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