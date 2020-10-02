«В душе мы все дети»: Пригожин показал «рассекающего» на самокате Фадеева

Накануне продюсер Максим Фадеев упал с электросамоката и получил множественные травмы, в том числе и переломы ребер. Новомодное средство передвижения у музыканта появилось еще в прошлом году. Передвигался Фадеев на нем только по территории загородного поселка, но очень любил перепрыгивать на скорости через «лежачих полицейских». При этом пренебрегал средствами защиты – такими как шлем или налокотники. В больницу продюсера увезли на скорой помощи, оказали первую помощь и позже он рассказал о случившемся в своем Instagram. Сейчас Макс уже находится дома.

Скорейшего выздоровления Фадееву пожелал и муж певицы Валерии. Он опубликовал видеоролик, на котором продюсер, не сбрасывая скорости мчится на электросамокате.

«В душе мы все дети!! Дорогой Макс, выздоравливай скорее», — подписал ролик Пригожин.

На днях Фадеев рассказал, что у него дома есть большая коллекция мечей и кинжалов.