Загитова в кожаных шортах и замшевых сапогах вместе с Ягудиным пришла в студию «Вечернего Урганта»

18-летняя Алина Загитова стала соведущей Алексея Ягудина в программе «Ледниковый период», заменив Евгению Медведеву, которая после двух лет тренировок у Брайана Орсера в Канаде все-таки вернулась под крыло к Этери Тутберидзе. С ней серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане «рассталась» после Олимпиады. А сейчас Этери Георгиевна намерена возобновить рабочий процесс с Медведевой. Тем более, что Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Две другие подопечные Тутберидзе — «русская ракета» Александра Трусова и Алена Косторная и вовсе перешли в тренерский штаб Евгения Плющенко.

К слову, Алина Загитова побывала на съемках шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Компанию фигуристке составил муж Татьяны Тотьмяниной — Алексей Ягудин. В кадре олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее предстала в модном луке: она облачилась в трендовые кожаные мини-шорты и блузку с полупрозрачными рукавами из шифона. Аутфит спортсменки дополнили замшевые сапоги.