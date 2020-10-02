Все из-за развода: фанаты шоумена Гарика Харламова заметили, как сильно он похудел

Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили о разводе в июне 2020 года.

В середине сентября стало известно, что Гарик Харламов озвучит Волка из новых серий «Ну, погоди!». Голос 40-летнего шоумена на киностудии «Союзмульфильм» утвердили из пятидесяти других вариантов. Премьерные серии обещали показать уже в декабре. Судя по всему, работа над озвучиванием идет полным ходом.

Юморист опубликовал в своем Instagram фото с памятником тому самому любимому миллионами Волку. Правда, фанаты, среди которых были и представители шоу-бизнеса, практически в один голос утверждали, как сильно Харламов похудел. Гоша Куценко даже отметил, что все это из-за развода.

Ранее актриса Анна Калашникова съездила на съемки Comedy Club, где Гарик рассказал как переживает развод. Выяснилось, ему не хватает любви и ласки.

О разводе Гарика Харламова с Кристиной Асмус стало известно в июне этого года. Пара прожила вместе восемь лет. Теперь же они решили принимать одинаковое участие в воспитании дочки Анастасии. В этом году девочка отправилась в первый класс.