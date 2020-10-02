«Ну и как я вам с челкой?»: Бородина показала свое бьюти преображение

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина уже давно носит темный цвет волос. Кроме того, чаще она предпочитает прямой пробор. И в последнее время многие преданные поклонники предлагают любимице поэкспериментировать с волосами – выстричь челку.

И вот, наконец, Бородина решилась на бьюти преображение. Она показала, как выглядит с челкой, в stories своего Instagram.

«К вопросу о том: «Ксения, не хотели бы вы отрезать челку?». Ну и как я вам с челкой? Нравлюсь», — сняла на видео себя Бородина.

Новую внешность и прическу Бородина приобрела благодаря специальному фильтру с челкой. Девушка попросила подписчиков проголосовать за ее новый образ, и львиная доля фолловеров кликнула на вариант «нет». Поэтому вряд ли мы сможем в ближайшее время увидеть в телеэкране Бородину с новой прической.

Кстати, многие звезды шоу-бизнеса носят челку. Например, Светлана Лобода, Ольга Бузова, Саша Савельева. Совсем недавно сменила имидж и актриса Ирина Пегова.