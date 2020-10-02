«Часть моей творческой жизни»: Алла Пугачева почтила память ныне покойного Александра Кальянова

2 октября стало известно о смерти музыканта, композитора и шансонье Александра Кальянова. Артисту было 73 года. Алла Пугачева на своей странице в Instagram отреагировала на произошедшее, опубликовав трогательные слова в память покойного:

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его», — написала Примадонна.

Александр Кальянов считал Аллу Пугачеву своей творческой «мамой». Именно Примадонна поддержала талантливого музыканта и убедила его в том, что ему нужно выступать на сцене, а не сидеть за кулисами в роли звукорежиссера. И в 1988 году состоялся его певческий дебют на «Рождественских встречах» Аллы Борисовны.

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За годы своего творчества Кальянов выпустил десять альбомов, собирал аншлаги в стране и за рубежом, давал концерты в Америке и Израиле.