«Соблазн в чистом виде»: 42-летняя Климова засветила пышный бюст в дерзком декольте

42-летняя Екатерина Климова знает, как лишить поклонников сна. Так, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» в очередной раз поделилась пикантными «случайными» кадрами, засветив пышный бюст в дерзком декольте. Сложно поверить, что у экс-возлюбленной Гелы Месхи есть четверо детей, старшей из которых — Елизавете Хорошиловой — уже исполнилось 18, а младшей — Белле — всего пять лет.
«Либо крупный план, либо общий», — отметила актриса, теребя в руках дротики.
«У тебя все хорошие, Катя!» — слышится за кадром голос того, кто снимал ролик с экс-возлюбленной Гелы Месхи.
Климова лишила фанатов дара речи, показав прелести фигуры. Знаменитость обладает весьма соблазнительными формами, ее пышному бюсту можно только позавидовать.
«Где грудь, покажите поближе!!», «Тут есть на что взглянуть! Просто спелая вишенка!!», «И у этой женщины четверо детей?!», «Соблазн в чистом виде», «И где вы только скрывали такие формы?!», «Ух, фигурка какая… И правда, крупный план по особенному хорош!!», «Так-так, соблазнительница!! Всех оставила без сна», «Мужчины прямо-таки встрепенулись», — отметили поклонники актрисы.