«Соблазн в чистом виде»: 42-летняя Климова засветила пышный бюст в дерзком декольте

Этот пикантный «случайный» кадр актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» опубликовала в микроблоге.

42-летняя Екатерина Климова знает, как лишить поклонников сна. Так, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» в очередной раз поделилась пикантными «случайными» кадрами, засветив пышный бюст в дерзком декольте. Сложно поверить, что у экс-возлюбленной Гелы Месхи есть четверо детей, старшей из которых — Елизавете Хорошиловой — уже исполнилось 18, а младшей — Белле — всего пять лет.

«Либо крупный план, либо общий», — отметила актриса, теребя в руках дротики. «У тебя все хорошие, Катя!» — слышится за кадром голос того, кто снимал ролик с экс-возлюбленной Гелы Месхи.

Климова лишила фанатов дара речи, показав прелести фигуры. Знаменитость обладает весьма соблазнительными формами, ее пышному бюсту можно только позавидовать.