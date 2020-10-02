С султаном-отцом по сериалу: Пелин Карахан поделилась редким кадром с Халитом Эргенчем

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» показала закулисный снимок, на котором позировала с экранными братьями-шехзаде и другими звездами проекта.

Пелин Карахан на личной страничке в Instagram поделилась редким кадром, на котором она была запечатлена в компании султана-отца по турецкому сериалу «Великолепный век». Халит Эргенч сыграл султана Сулеймана, а Пелин — его дочь Михримах, которую падишаху подарила хасеки Хюррем султан. Надо ли говорить, что партнер Мерьем Узерли ведет довольной скрытый образ жизни, в особенности это касается его взглядов относительно взаимодействия с прессой.

На закулисном фото Пелин Карахан позировала не только с Халитом Эргенчем, но и с экранными братьями-шехзаде и другими звездами проекта. Так, рядом с актрисой отметились: Арас Булут Ийнемли (шехзаде Баязид), Энгин Озтюрк (шехзаде Селим), Толга Сарыташ (шехзаде Джихангир), Селим Байрактар (Сюмбюль ага), Селен Озтюрк (Гюльфем хатун) и другие.

Также компанию актерам из «Великолепного века» составил возлюбленный Пелин Карахан — Бедри Гюнтай, на фото он позировал рядом с женой. Напомним, что пара воспитывает двоих детей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.