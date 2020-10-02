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«Нравится сочетание цветов»: Брухунова в платье и объемной джинсовке запечатлелась в тени деревьев

Жена Евгения Петросяна любит модно наряжаться.

«Нравится сочетание цветов»: Брухунова в платье и объемной джинсовке запечатлелась в тени деревьев
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

31-летняя жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем аккаунте в Instagram регулярно делится новостями о жизни, работе и шопинге. На этот раз девушка показала снимок, на котором позирует в тени деревьев, облаченная в платье с абстрактным принтом и джинсовой куртке оверсайз поверх.

«Фото старое, и я тут слишком веселая для таких новостей, но мне нравится сочетание цветов», призналась девушка.

А новость, которую с грустью сообщила фанатам Брухунова, заключается в том, что их театр отправят на удаленную работу с ближайшего понедельника. Связано это с ухудшением эпидемиологической ситуации ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Жена Петросяна после выхода с самоизоляции признавалась, что очень сильно соскучилась по поездкам. И даже отпуск, который очень скоро случился у нее на работе, уже не радовал. Теперь очевидно, что девушка вновь заскучает в четырех стенах.

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