«Нравится сочетание цветов»: Брухунова в платье и объемной джинсовке запечатлелась в тени деревьев

31-летняя жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем аккаунте в Instagram регулярно делится новостями о жизни, работе и шопинге. На этот раз девушка показала снимок, на котором позирует в тени деревьев, облаченная в платье с абстрактным принтом и джинсовой куртке оверсайз поверх.

«Фото старое, и я тут слишком веселая для таких новостей, но мне нравится сочетание цветов», — призналась девушка.

А новость, которую с грустью сообщила фанатам Брухунова, заключается в том, что их театр отправят на удаленную работу с ближайшего понедельника. Связано это с ухудшением эпидемиологической ситуации — ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Жена Петросяна после выхода с самоизоляции признавалась, что очень сильно соскучилась по поездкам. И даже отпуск, который очень скоро случился у нее на работе, уже не радовал. Теперь очевидно, что девушка вновь заскучает в четырех стенах.