«Вот вам и будущая валиде»: Мерве Болугур в бикини со шнуровкой сверкнула прелестями фигуры

Мерве Болугур поделилась в Instagram свежим снимком. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала на пляже, представ перед объективом фотокамеры в соблазнительном бикини на шнуровке. Поклонники пришли в восторг, увидев экранную возлюбленную Энгина Озтюрка (шехзаде Селим. — Прим. ред.). Многие сошлись во мнении, что актриса выглядит просто великолепно. Она нисколько не изменилась со времен съемок в «Великолепном веке».

О своей личной жизни Мерве распространяться не любит, зато часто делится с фанатами пикантными снимками, демонстрируя прелести фигуры в купальниках на пляже. При всем желании поклонники не смогли найти изъяна в фигуре актрисы.