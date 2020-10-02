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«Мальдивские бриллианты»: девушка Гуфа засветила кольцо на безымянном пальце

Рэпер подарил модели Юлии Королевой символичный подарок.

«Мальдивские бриллианты»: девушка Гуфа засветила кольцо на безымянном пальце
Рэпер Гуф. Фото: instagram.com/therealguf

Алексей Долматов, прославившийся как рэпер Гуф, уже неделю отдыхает на Мальдивах. Компанию ему составила 19-летняя модель Юлия Королева. 41-летний музыкант не так давно подтвердил, что между ними что-то большее, чем просто общение. А подарок, которым похвасталась девушка у себя в stories микроблога, и вовсе расставил все точки над «i» – у влюбленных скоро свадьба.

Рэпер Гуф подарил Юлии Королевой кольцо.
Рэпер Гуф подарил Юлии Королевой кольцо. Фото: instagram.com/yuliyakorolevaa/

«Мальдивские бриллианты», — подписала снимок осчастливленная девушка.

Юлия Королева уже щеголяет в обновке. И место для кольца самое что ни на есть серьезное – безымянный палец на правой руке.

Рэпер Гуф с возлюбленной Юлией Королевой
Рэпер Гуф с возлюбленной Юлией Королевой. Фото: instagram.com/yuliyakorolevaa/

Встречаться с Королевой Гуф начал год назад. До этого музыкант был в отношениях с певицей Кети Топурией, а также был женат на модели и певице Айзе Анохиной. У них, к слову, подрастает сын Сами, которому уже 10 лет.

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